飼主在大街上遛狗、遛貓、遛烏龜並不稀奇，大陸北京有一位阿伯竟然拿著一根棍子在公園遛蝴蝶，只見成群白蝶在他身邊圍繞著飛舞，畫面曝光後不僅路人被這一幕給看呆了，就連網友也瞠目結舌，打趣直呼阿伯是「香妃」轉世。

綜合陸媒報導，有網友11日在北京一處公園直擊一名目測約60幾歲的阿伯在遛蝴蝶，只見他拿著一根連接著棉繩的棍子，繩子尾端綁了一張白色的小紙片，接著一邊走路一邊揮舞手中的棍子，吸引成群的蝴蝶圍著他翩翩起舞，讓不少路過民眾看了嘖嘖稱奇。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「遛貓遛狗遛大鵝…第一次見遛蝴蝶的！」、「當年還珠劇組要是請了您，特效都省了」、「小燕子要是知道可以這樣就不用被馬蜂螫了」。

事後阿伯透露，之所以能靠假蝴蝶吸引真蝴蝶，是因為在紙片上抹了香料，才會吸引野生蝴蝶圍繞著他起舞。不過也有網友表示，不用抹香料也能達到遛蝴蝶的效果，「不需要任何味道，只要在細繩綁上一張小紙片就可以了，蝴蝶會將紙片當成雌性來求偶」。