大陸湖北一名女子在家洗澡時，發現水流不順暢，抬頭一看驚見，蓮蓬頭裡鑽出一條紅色小蟲，外型看起來像是蚯蚓，嚇得趕緊把水關掉，拿出手機紀錄下來，認為應該是水質有問題，並非蓮蓬頭不乾淨導致，影片曝光後讓不少人直呼噁心。

綜合陸媒報導，居住在湖北十堰的曹姓女子13日晚間在家淋浴時，覺得蓮蓬頭的水流不順暢，因此抬頭檢查，沒想到在蓮蓬頭的細孔中，發現一條竄出的紅色蟲子，她提到先前洗澡時，就發現水流中有一條黑色異物，看起來像是已爛掉發黑的草。

曹姓女子認為，可能是水質問題導致，「是自來水不乾淨，與蓮蓬頭沒有關係，如果能換成帶濾芯的可能會比較好」。不少網友看了影片後全嚇傻，「光用看得就頭皮發麻，所以不要直接喝自來水，一定要先煮過，因為水不見得乾淨」、「我以前住酒店時也遇過，早上刷牙時發現水杯裡有一條小蟲，起初以為是杯子髒，重新倒了一杯後變更多條」。

據了解，從蓮蓬頭竄出的小蟲是「紅線蟲」，又稱作水蚯蚓，經常出現在老舊水管或清潔不善的管道環境，而且夏季濕熱氣候，也容易讓蟲卵存活率提高。曹姓女子居住的社區得知此事後，表示應該是水管老化生鏽，導致紅線蟲孳生，目前已申請更換水管。