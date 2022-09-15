古人對於風水和神靈十分敬仰，尤其是墓地的選址更是馬虎不得，清朝就有一位老農夫在死後準備下葬之際，突然下起了暴雨，附近山坡也被沖垮，原本選好的墓地也有部分遭到土石流掩埋，家人見狀認為這是不好的徵兆，打算暫停下葬，另選一塊墓地。不料突然來了一位風水先生，在雨中急喊「你們家要出大官了！」沒想到幾十年後果真應驗，老農夫的後代成了晚清重臣。

根據《搜狐網》報導，這名老農夫名叫曾衍勝，當他準備下葬的時候，突然下起了暴風雨，喪事不得不因此暫停，曾家人打算等雨停之後再繼續，但是雨勢卻越來越大，就連附近的山坡地也被沖垮，甚至有部分土石沖刷到原本選好的墓地上。曾家人一看，堅信「天意難違」，於是打算就此作罷，擇日再另選墓地。

不過這時候一名路過此處的風水先生，一眼認出這是塊風水寶地，立刻勸住了他們，並解釋曾衍勝下葬的地方看起來像是一隻小雞，而其陵墓就修建在雞頭的位置，墳墓後方是一塊狹窄的山地，看起來猶如雞脖子；背後又是橢圓形山丘，像雞身；至於山丘兩邊有兩片扇形山地，恰如雞翅。

由於這場暴雨沖毀了「雞頭」前的良田，露出了農田下方的白沙細石，於是便形成風水學中極其罕見的「金雞啄米」格局，風水先生見到此景，驚嘆連連，直言「此墓穴主人後代必福澤無窮」，半信半疑的曾家人於是打消了另選墓地的念頭，將曾衍勝原地安葬。

果然幾十年之後，曾衍勝的後代真的成了一名大官，那就是晚清四大名臣之一的曾國藩，他不但自己能力非凡，對兒孫的教育也很嚴格，其餘曾家子孫同樣非常爭氣，不僅略有成就，也受到地方人士尊敬。