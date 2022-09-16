大陸江蘇一名男子日前花了5萬元人民幣（約新台幣22萬），承包一大片荒廢已久的魚塘，聽聞村裡老人說魚塘裡有大魚，男子使用抽水機將水抽乾，豈料實際探勘後，現場狀況讓他傻眼，男子將此事分享至微博，引發討論，更笑說自己虧大了。

綜合陸媒報導，江蘇揚州一名男子聽聞村裡的「東池魚塘」30年從未乾過，水深約3公尺，原本屬於村內老年協會所有，他們在2年前還曾放了500條魚，但因養殖不善，最終都沒有在照料，導致魚塘荒廢，上面長滿浮萍及綠藻。

老年協會近日決定出售魚塘，男子花了5萬元人民幣（約新台幣22萬）承包，表示聽聞老一輩說，魚塘裡可能有大魚，因此他動用3台抽水機一探究竟，想看看魚塘裡還有什麼寶物，起初找到不少河蚌和鱉，讓男子非常興奮，但水抽到快見底時，才發現魚塘裡只剩4條魚，讓他不禁感嘆，只抓到4條魚，虧了49990元。

此事曝光後，在網路上引發討論，有人笑著說「說不定這4條還是村裡老人昨天放的，果然薑還是老的辣」、「魚塘盲盒」，但也有內行人解釋，男子承包魚塘本來就不是為了抓魚，而是要進行清理消毒，之後放魚苗養殖，「像這種表面都是浮萍的魚塘，一般人都知道沒什麼魚的」、「這要是5萬元，包了10年，那也算划算了」。