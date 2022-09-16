南韓首爾先前有民眾在漢江發現「水怪」，體長約10公尺左右，以S型方式在水中移動，而且目擊者不只一人，畫面曝光後，當時不少人認為是巨鰻或巨蟒，但近日一名網友揭「水怪」真相，指該物體是用來攔截江面垃圾及雜物的「攔油索」。

漢江水怪在網路上引發討論，還登上電視台時事節目「事件班長」。(影片來源/YouTube/JTBC News)

綜合韓媒報導，首爾民眾在本月6日下午5時許，開車行經盤浦大橋時，發現江面上出現一條不明生物，看起來像巨型鰻魚，以S型方式在水中移動，他趕緊將畫面拍下，投稿至南韓JTBC電視台時事節目「事件班長」（사건반장），畫面曝光後引發討論，不僅如此，另一名民眾在蠶室大橋附近的便利商店前也看到該生物。

방송국마다 왜 이럼???? #가짜뉴스 #착시현상

이게 뭔 괴생명체야

지랄하네 제보한 사람 확인도 안되게 찍어 놓곤

가로 40 세로 얼마 이지랄 #한강괴생명체

이거 옛날에도 써먹던 어그로임????? 뭐가 통했음????

영화 괴물 까지 보여주면서 어그로 대단하다 pic.twitter.com/Uoj9hpU7Uu — uniuni (@0507uniuni) September 10, 2022

南韓國立生物資源館爬蟲兩棲類研究學者都敏碩（도민석，音譯）一開始推測，影片中的不明生物可能是巨型蟒蛇，但由於拍攝距離太遠，無法看清楚紋路，難以辨識該生物的真實身分，認為很有可能是外來種，而且韓國近幾年有不少人將8、9公尺長的蛇當寵物養。

不過近日有網友@Dam J在YouTube上傳一段影片，表示自己經常到漢江釣魚，近日撿到一條漏氣的攔油索，指先前民眾看到的巨型水怪，應該是橘色「攔油索」，由於受八堂水壩（팔당댐）洩洪影響，導致漢江流速加快，又適逢滿潮，水勢增強使攔污索呈現S形方式游動，目前他也將攔污索送至相關單位維修。