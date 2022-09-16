日本一名網友先前在路上撿到流浪貓，牠的雙眼潰爛、腫脹，模樣看起來很恐怖，趕緊將貓帶到獸醫院檢查，發現牠不只患有嚴重結膜炎，而且還有肺炎，經過1個月的治療後，小貓蛻變成一隻絕美仙貓，超美雙眼讓不少人直呼不可思議。

日本網友@ssmr_0108在推特提到，8月20日他在路上發現一隻幼貓，身體狀況非常糟糕，而且眼睛潰爛腫脹，嚴重到睜不開眼睛，趕緊將牠送往獸醫院檢查，發現牠患有結膜炎及肺炎，原PO自掏腰包安排小貓接受治療，最終也決定收編牠。

原PO表示，撿到的小貓約1個月大，牠可能是因為生病了，所以慘遭母貓棄養，當時小貓被發現時，眼睛幾乎睜不開，長相非常醜，全身髒兮兮，所幸經過照料後，小貓才逐漸恢復健康，而且牠的求生意志也很強烈，努力忍受治療所帶來的痛苦。

1個月後原PO再次貼出小貓的照片，只見貓咪蛻變成仙氣美貓，牠全身純白色，眼睛也終於張開了，顏色為湛藍色，模樣非常可愛，看起來像動畫裡的角色，在原PO家裡活蹦亂跳，與先前病懨懨模樣差很多。不少網友看到照片後，表示「撿到寶了啊！沒想到這隻貓這麼美」、「牠的眼睛看起來好像珠寶」、「感謝原PO這麼有愛心，救了一條生命」。