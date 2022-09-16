澳洲雪梨一名漁夫近日出海釣魚，在水下650公尺處釣到罕見怪魚，只見牠有著宛如異形的大眼睛，超尖鼻子，還有一排凸出牙齒，模樣看起來很恐怖，照片曝光後，在網路上引發討論，也有專家推測，這可能是粗皮鯊魚、歐氏荊鯊或鎧鯊。

根據《新聞周刊》報導，漁夫伯馬基（Trapman Bermagui）經常在臉書分享自己捕獲的詭異魚類，先前他出海釣魚，在水下2133英尺（約650公尺）處捕到一條怪魚，只見怪魚擁有超大綠眼睛，還有一排凸出的牙齒，看起來像外星生物，伯馬基受訪提到，這隻怪魚可能是「粗皮鯊魚」（Rough Skin Shark），牠們通常生活於深度超過600公尺處，冬天時經常會捕捉到牠們。

但佛羅里達州立大學海岸與海洋實驗室研究副主任格拉布斯（Dean Grubbs）則認為，伯馬基捕到的鯊魚可能是「歐氏荊鯊」（Centroscymnus owstoni），他們進行深海研究時，常在墨西哥灣與巴哈馬群島附近海域捕捉到歐氏荊鯊，通常出沒於水深2400 到 3800 英尺（約740至1160公尺），與該魚被捕獲處有些差距。

而加州州立大學長灘鯊魚研究室教授羅威（Christopher Lowe）則持不同看法，認為伯馬基捉到的鯊魚，從外型來看比較像「鎧鯊」（Kitefin Shark），但他也坦言，深海裡還有許多未知生物，需要人類繼續探索，而且魚的外型有些都很相像，光看照片根本難以準確辨識，還是要看到實體才能進一步研究。