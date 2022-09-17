英國女子史黛西（Stacey Gwilliam）僅因為向男友提分手，竟遭到男方痛毆、勒暈並活埋，幸好等她清醒後，徒手奮力挖開身上的土堆逃生，幸運存活。即便男友最後被警方逮捕入獄，但史黛西卻因此罹患憂鬱症並反覆感染肺炎，經歷6年病痛折磨後，不幸在家中病逝。隨著本案近日開庭審理，這起重大刑案再度引起眾人關注。

綜合外媒報導，史黛西2015年7月遇襲時34歲，男友基斯（Keith Hughes）事發當天帶她到海邊散步，沒想到男友突然發動攻擊，一陣痛毆後又用力將她勒暈，緊接著把她丟進淺坑活埋。所幸史黛西清醒後，奮力用指甲不斷挖開身上厚重的沙土、樹葉和雜草，最終成功挖洞逃生報警。不久後，基斯因為撞毀女友的車子而落網，甚至囂張向警方嗆聲「你們永遠找不到她的」。

史黛西當年出庭時指出，先前就曾因為提出分手，卻被痛打到昏迷近3周，「他那天對我說『如果我得不到妳，沒有人能夠得到妳。』他知道我們的關係結束了，我不會再回到他身邊，所以帶我去那裡，想要殺死我，而他差一點就成功了。」最後，基斯於2015年12月因謀殺未遂，被判處8年半刑期。

遺憾的是，史黛西奮力逃生後身心遭遇嚴重創傷，不僅住院3個月，還必須重新學習說話、走路，也罹患嚴重的憂鬱症和躁鬱症，並在接下來的幾年間反覆感染肺炎，因為長年自行用藥，最終在2021年11月死於肺炎和藥物中毒，年僅40歲。

驗屍官菲利浦斯（Colin Phillips）表示，史黛西在短暫的一生中遭受許多健康問題，也經歷虐待，「但沒有證據表明她當時有意結束生命，史黛西死於胸部感染時的自行用藥。」