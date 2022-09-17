大陸鄭州商城遺址是商朝都城的遺址，距今已3500年左右，在1950年被發現，還被列為重點保護文物，日前挖掘出一處商代貴族物葬區，裡面出土大量陪葬品，例如青銅器、玉戈及玉石等，其中最值得關注的是「金面罩」，可見當時人已有「不敗金身」的說法。

綜合陸媒報導，鄭州市文物考古研究院在去年5月至今年8月進行挖掘，發現面積約1萬平方多公尺的墓葬區，由壕溝、通道、青銅器墓葬、祭祀坑等組成，該墓主被認為是商代白家莊期高等級貴族或王室成員，這也是鄭州商城遺址迄今為止發現陪葬品數量最多、種類最豐富、等級最高的貴族墓葬。

該墓出土200多件陪葬品，包括20件銅器、11件玉器、5件金器、50枚箭鏃、120多枚貝幣及金箔鑲嵌綠松石的牌飾等，其中銅器有鼎、戈、觚、盤、刀等，玉器則包括鉞、戈、柄形器、玉魚，金器中最受關注的是「金面罩」，此為商朝中期首次發現的金面罩，此外，墓葬底部有6處殉狗坑，據考古負責人黃富成表示，殉狗坑現象在早、中商文化很罕見。

鄭州市文物考古研究院院長顧萬發提到，此次出土的金面罩與三星堆的不同，商城遺址的能夠覆蓋整張人臉，主要就是為了不讓人體的「精氣神」散去，由此可知，早在商朝就有「不敗金身」之說，當時大量用金的現象，也為古代西南地區的金飾文化風格等提供參考資料，有助於了解鄭州商都的變遷時間和演變。