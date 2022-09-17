明太祖朱元璋一生傳奇，做過乞丐、當過和尚，最後成了開國皇帝，歷史對其評價褒貶不一，殘暴的個性讓旁人戰戰兢兢，就連親生兒子也一樣，就怕隨時小命不保。當時朱元璋為兒子朱棣剝橘子，對方也開心的吃下肚，沒想到馬皇后得知此事後卻大驚失色，對著朱棣大喊「馬上逃！」

根據《搜狐網》報導，朱元璋並沒有將皇位傳給自己的兒子，而是孫子朱允炆，這種傳位方式相當罕見，事實上他原本屬意的人選是太子朱標，無奈兒子英年早逝，他便將皇位轉移給朱標之子朱允炆，不過此舉讓朱元璋自己的第4個兒子朱棣十分不滿，興起了奪位的念頭。

然而聰明如朱元璋，當然也知道朱棣的心思，於是有天將朱棣召進宮，還慈愛的幫他剝了一顆橘子，就連橘子上的細絲也剝得乾乾淨淨，接著遞給了朱棣享用，這讓朱棣受寵若驚，當下就開心的把橘子吃完。

當天晚上，朱棣和馬皇后提到此事，沒想到對方聽到後卻臉色大變，嚇得要他快逃，「你父親剝橘子挑細絲，這是想剝你的皮、抽你的筋，你父親準備殺你了，你趕緊跑！」朱棣聽了之後嚇得向朱元璋自願請調到北方駐守邊疆，朱元璋眼見朱棣想要主動離開京城，畢竟也是自己的親骨肉，才放過他一命。

逃過一劫的朱棣此後便一直隱忍，暗自籌劃如何謀位，等到朱元璋駕崩之後，皇太孫朱允炆即位不久，朱棣便發動靖難之役，起兵攻打建文帝朱允炆，最終於建文四年（1402年）攻破南京，成為明朝的第三個皇帝明成祖，改元永樂。