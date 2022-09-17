毛小孩若離世，主人都會心痛不已，為了早點走出悲傷情緒，多數人會選擇再養一隻，但有人卻是複製出一樣的狗。大陸北京一名女子的愛犬過世後，她卻遲遲走不出悲傷，竟砸25萬人民幣（約新台幣112萬）請生技公司使用複製基因技術，讓愛犬重新回到她身邊，在網路上引發討論。

綜合陸媒報導，北京一名女飼主養了一隻米克斯「拉拉」（Rara），他們的感情非常好，但拉拉不幸在2021年過世，飼主從此抑鬱寡歡，最終向生物科技公司尋求幫助，花了25萬人民幣（約新台幣112萬），使用基因複製技術讓拉拉「重生」。

女飼主提到，「愛犬走的那一刻，我心裡真的放不下」，所以才會透過複製技術，希望能再看到「拉拉」，生技公司成功複製拉拉的基因，將小狗帶到飼主面前，對方瞬間情緒潰堤，馬上跑過去抱住小狗，不斷親吻碰頭，畫面非常感人。

此事曝光後，網友反應兩極，有人認為，基因複製技術會引起嚴重問題，就算複製得出來，記憶也不同，根本不是同一隻狗，「複製出來的狗出現先天缺陷機率大，而且複製不代表復活，兩隻狗再怎麼像，也不是同一隻」、「最寶貴的記憶和性格都不一樣了，有什麼意義呢」、「我也很愛我的毛孩子，但我無法接受複製狗，因為那也不是牠，而且對於這個新生命來說並不公平，牠的存在好像就是替代的作用」。

但也有人認為，寵物離世真的很難過，這也是一種寄託的方式，「這是一份愛，無法理解的人只是用錢來衡量」、「複製出來的狗跟原本的已經不同了，我想這個飼主肯定也懂，只是失去狗狗真的太痛苦了」、「如果家裡經濟條件允許，我也願意用這種方式讓我的狗回來」。