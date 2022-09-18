大陸近日發生一起恐怖工安意外，一名工程人員在易燃物體上方進行焊接時，突然發生爆炸，現場陷入一片火海，還有一名旁觀女子也慘遭波及，渾身著火後倉皇逃跑，最後痛苦的倒地打滾。

根據網路上瘋傳的影片顯示，工程人員爬上高處施工時，一名身穿黃衣的女子站在路邊插腰旁觀，不料焊接點突然發生爆炸，導致大量的液體噴灑而出，不僅施工人員被沾染到，女子也遭受波及，馬路上更淋得到處都是。

下一秒易燃液體瞬間被點燃，遍地燃起熊熊火光，旁觀女子全身燒成了火球，倉皇想要逃離火場，但身上的火勢卻無法撲滅，最後只能絕望的脫掉外衣，倒地打滾；至於焊接工人情況更危急，全身被烈火焚燒，只能痛苦的爬地掙扎。

影片曝光後網友全嚇傻，紛紛留言直呼「穩死的！一秒就全熟了」、「身上有燃料一時半會滅不了，重度燒傷有生命危險」、「第一個除了跳水，其他都來不及，死定了」、「焊接工人估計也沒了」。