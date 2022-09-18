巴西一處沙灘近日被拍到驚人景象，有數以百計的鱷魚趴在沙灘上休息，影片曝光後立刻在網路上引起熱議，甚至傳出「鱷魚入侵代表將有火山爆發、大地震和海嘯等災難發生」的傳聞；對此專家出面打臉，表示這些鱷魚並沒有入侵，這裡原本就是牠們居住的地方。

In Brazil, an invasion of crocodiles that have flooded one of the beaches with several hundred, even thousands, and the local population is panicking pic.twitter.com/3xnkqHdoyl — Ken Rutkowski (@kenradio) September 15, 2022

根據外媒報導，近日一段「鱷魚入侵沙灘」的影片在網路上引發熱議，從畫面中可以看到，有數百隻大型鱷魚聚集在巴西某處沙灘休息，還有少部分鱷魚待在淺水區。美國廣播和脫口秀節目主持人魯考斯基（Ken Rutkowski）也在推特上分享這段影片，並發文稱「在巴西，有數以百計甚至千計的鱷魚入侵、淹沒沙灘，讓當地人感到非常恐慌。」在媒體報導與網友討論之下甚至出現火山爆發、大地震、海嘯等災難即將發生的傳聞。

不過消息傳出不久後就有專家出面闢謠，加拿大動物學家「Dr. Wildlife」發文說，「這根本不是入侵，當地人也沒有恐慌好嗎？」並指出影片的拍攝地位於潘特納爾濕地（Pantanal），是世界上最大的熱帶濕地，「這裡搞不好也是世界上最原始的地方。」

另外「Dr. Wildlife」也解釋，沙灘上聚集的這些並不是普通鱷魚（Crocodile，主要生活在鹹水），而是巴拉圭凱門鱷（Caiman Yacare），牠們主要棲息於淡水；同時他也向部分媒體、主持人和網友喊話，如果要在網路上討論某件事情，就應該先查清楚真相和內容。