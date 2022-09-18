網路上近日瘋傳一段影片，國外3名兄弟看見自家愛犬遭到大蟒蛇緊緊纏繞，打算將牠絞殺後吃下肚，隨即拿出工具反擊，拚死與蟒蛇展開搏鬥，阻止悲劇發生。影片曝光後，網友對於男孩們一心救狗的勇氣深感佩服。

綜合外媒報導，國外有3名兄弟看見愛犬遭到蟒蛇襲擊時，不惜挺身而出，用生命捍衛自家狗狗，只見他們紛紛拿出工具對蟒蛇展開反擊，較為年長的大哥手持金屬棒，毫不客氣地打在大蟒蛇身上，一旁年幼的2名男孩則撿拾身邊的樹葉砸向大蟒蛇身上。

然而蟒蛇也不是省油的燈，對著3人發動攻擊之餘，下半身依舊緊緊纏住黃狗不放，但隨著時間一分一秒過去，也漸漸敗下陣，兄弟3人趁著空檔，1人按住蛇頭不放，其餘2人則抓住蛇的兩端，往不同方向使勁扳開蛇身，讓愛犬得以脫困。

雖然尚不清楚影片的拍攝地點，但畫面曝光後已經獲得超過25萬點閱，不少網友全被男孩們的勇敢所感動，紛紛留言大讚「向小男孩們致敬」、「勇敢的孩子為了拯救狗狗而奮戰到底，為你們感到驕傲」、「這3個孩子比我認識的許多成年人更勇敢」。