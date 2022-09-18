大陸黑龍江一名村民近日發現自家魚塘不對勁，魚的數量異常下降，於是放水想要查清真相，沒想到竟看見一條大蟒蛇潛伏在裡面，原本養的魚都被牠給吞下肚，經過一番激戰，男子終於成功捕捉蟒蛇，經過初步判定其品種為紅尾蚺，屬於大陸國家二級保護野生動物。

根據陸媒報導，黑龍江哈爾濱雙井村的村民郭先生有一個魚塘，每8~10天會來巡視一次，近日發現魚塘內魚的數量竟無故減少，只剩下幾隻小鯽魚，讓他感到困惑不已，於是決定抽乾魚塘內的水，以調查清楚狀況，沒想到當水放到剩1公尺高的時候，一條異常長的「黑魚」突然現身，起初郭先生還以為是烏鱧，仔細觀察卻發現那竟是一條大蟒蛇。

郭先生透露，當時大蟒蛇正在水中立起頭部、張大嘴、吐著舌頭，朝他的方向游過來，郭先生打算等水都抽乾了，再找幫手一起捕捉這條蟒蛇，未料在等待的過程中，草叢突然發出沙沙的聲響，他回頭一看就是那條闖入魚塘的蟒蛇，目測體重約有50公斤。

郭先生和大蟒蛇隨即展開一場激戰，他先抓住蟒蛇的頭，但牠的身體實在太滑，再加上牠不斷扭動、想要纏住郭先生，因此非常難制服，郭先生也急忙呼喊其他工作人員來幫忙，經過好一陣糾纏才終於成功捕捉大蟒蛇。

經過初步鑑定，這條大蟒蛇的品種為紅尾蚺，是大陸國家二級保護野生動物，這種蛇類主要分布於中美洲、南美洲及加勒比海附近的一些島嶼，雖然無毒但體型相當龐大，成年的紅尾蚺體長大約落在250~300公分之間，除此之外牠們的尾巴也很有力，能夠抓緊東西。