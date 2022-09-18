華人傳統的婚禮中，會有新郎新娘磕頭向父母行禮的儀式。近日大陸一對新人準備向父母磕頭時，卻有一隻狗擋在中間，形成「新郎給狗磕頭」的搞笑場面，新郎反應過來立刻一巴掌把狗拍開，讓現場賓客都忍不住哈哈大笑，只留下狗狗獨自一頭霧水。

根據陸媒報導，雲南昆陽一對新人在本月16日舉辦婚禮，他們先在家中進行傳統儀式，父母坐在沙發上接受新人的磕頭禮，當司儀宣布一叩首後，跪著的2位新人便開始磕頭，不過剛好有一隻狗狗擋在新郎的前方，意外形成了「新郎給狗磕頭」的搞笑場面，反應過來的新郎尷尬不已，一巴掌就把狗狗推到旁邊，急著繼續進行儀式。

在場所有賓客見到這幕，都忍不住大笑出聲，沙發上的父母也被逗樂了，而被推開的狗狗還一頭霧水，沒有搞懂剛剛發生了什麼事，爸爸則溫柔地伸手撫摸牠的頭以示安慰；有趣的是，在場還有另外一隻體型較小的狗，牠一發現不對勁，就默默地自動閃到旁邊去。

影片曝光後網友們都被逗笑了，紛紛留言，「狗狗想趁機占便宜哈哈哈」、「當著這麼多人的面，狗狗不要面子的嗎？」、「狗：好歹我也看著你長大，受你一拜不行嗎？」、「有了老婆，忘了兄弟」、「狗狗一臉委屈的樣子」、「那隻小的很會看眼色」、「小的那個還挺懂事的，自己走開了」。