古代皇室享受著榮華富貴的生活，受盡世人仰慕的眼光，有不少人都渴望能夠迎娶公主，不必再為下半輩子的生活而憂愁，然而唐朝卻出現一個奇怪的現象，許多名門士族都對迎娶公主不感興趣，甚至「聞駙馬色變」，除了因為駙馬在婚姻中處於弱勢地位外，也因為仕途毫無發展空間。

根據《國家人文歷史》報導，唐朝公主擁有開府的權力，而駙馬在政治上通常只是公主的附庸，男人往往變成要遵守三從四德的一方，甚至在女方死後還要為其守喪三年，也喪失了納妾的權力；除此之外，公主在私生活上有一定的自由，還可以強嫁駙馬，像是太平公主嫁給第二任丈夫武攸暨前，對方早已娶妻，但武則天為了把女兒嫁給他，竟殘忍殺害他的原配妻子。

雖然唐朝駙馬基本隸屬於公主，但對自身家族的政治錯誤毫無豁免權，太平公主的第一任丈夫薛紹因為兄長捲入反武則天叛亂，被下獄餓死。而在政治待遇上，皇室會給駙馬授予閒散的虛職，表面看似不錯，實際卻難以升遷，且唐玄宗時代為了鞏固皇權、加強對外戚的監督與防範，明文規定「自今以後，諸王、公主、駙馬外戚家，除非至親以外，不得出入門庭，妄說言語。」讓駙馬在社會交往和任官職位上面臨阻礙，嚴重妨礙了他們的仕途。

在唐朝迎娶公主不再具有吸引力，對政治有追求的人，往往會對娶公主一事敬而遠之，有些人甚至會因為當上駙馬而感到畏懼，像薛紹一家在得知兒子要成為太平公主的駙馬時，內心的恐懼就多於驚喜。