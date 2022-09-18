大陸廣東一名嚴姓孕婦近日產下一名男嬰，不料寶寶出生後竟然有4隻手、4隻腳和2個生殖器官，讓家人全嚇壞了，對此醫師指出情況極為罕見，需要緊急手術才能保住性命。幸好男嬰身上的「寄生胎」最終被成功取下，目前恢復情況良好，已經順利出院。

綜合陸媒報導，深圳一名嚴姓女子年初時發現懷孕，家人也欣喜不已，不料2個多月後卻在產檢時發現胎兒多處異常，進一步檢查得知原本的雙胞胎，因為其中一名胎兒發育不良，與另一名胎兒「黏在一起」，僅看得見四肢及臀部。

嚴女事後四處求醫，幾乎所有醫生都告訴她是「寄生胎」，並認為胎兒出生後，接受手術就能像其他孩子一樣正常生活。上月22日，嚴女產下重約2.9公斤的男嬰，寶寶很快就被送到新生兒重症監護室，深圳市兒童醫院毛建雄醫生指出，男嬰身上的寄生胎重達260多克，沒有頭、沒有心臟，卻有四肢及外生殖器，且具有泌尿功能。

醫療團隊發現，寄生胎與寶寶的胸部是有骨心連接的，還有一些血管、腸管相連，術前判斷寶寶肝臟疑似進入寄生胎。此外，寶寶還有心室中膈缺損、卵圓孔未閉等問題，在心臟條件不好的情況下還要給寄生胎供血，加重寶寶的心臟負擔，必須盡快進行手術，否則會有生命危險。

最終深圳市兒童醫院團隊耗時3個多小時，克服了男嬰臟器小、血管細，以及寄生胎部分血管和重要器官與寶寶相通的困難，成功移除寄生胎，並順利修補男嬰的腹壁和胸腔。幸運的是，男嬰術後復原狀況良好，已出院休養。

據悉，寄生胎是一種罕見的先天性疾病，遺傳學上又稱「胎內胎」，是指完整胎體的某個部分有另一個或幾個不完整的胎體寄生，發病率為50萬分之一至100萬分之一。