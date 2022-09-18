富可敵國的晚清權臣和珅是清朝歷史上最貪婪的官員，有「天下第一貪官」的稱號，一生到底汙走了多少錢，流傳許多版本，不過相傳乾隆在駕崩前曾給了和珅一道「保命遺詔」，短短3個字卻宣告了他的悲慘下場。

根據《搜狐網》報導，和坤貪污的財產綜合計算下來達到了七億兩，比清朝國庫還要多，可謂富可敵國。然而乾隆對於和珅的貪污，到底知道多少，外界不得而知，但也並非毫無察覺，有一派說法是和珅辦事能力強，且對乾隆忠心耿耿，加上很會拍馬屁，經常讓乾隆龍顏大悅，所以乾隆選擇睜一隻眼閉一隻眼，不對和珅下手。

不過就在乾隆退位後，和珅也就慢慢失去他的價值，即便明知嘉慶帝想對他不利，和珅多半有恃無恐，原因就在於乾隆曾給和珅一道「保命遺詔」，並交代他若遇到危險時才可打開。

正當和珅以為可以安度晚年時，嘉慶帝即位不久就立刻對和珅定了20條罪狀，和珅眼看大難臨頭，想起太上皇的保命遺詔，不料打開一看，上頭只有「留全屍」3個字，讓他徹底絕望，而嘉慶本來打算將其凌遲處死，因為遺詔的關係，便賜白綾一條，留和珅全屍。