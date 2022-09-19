最危險的地方就是最安全的地方？南非一名男子似乎忘記自己是通緝犯，竟在逃亡7年之後，主動進入警局詢問警察招募的事宜，值班員警很快就查出他的身分，並立刻將他逮捕。消息曝光後，隨即引發網友熱議，不少人都笑稱他是「南非最蠢通緝犯」。

Thomas Ngcobo went on the run in 2015 after stealing over $1,100 worth of hardware that he was meant to deliver to clients.



And how did this criminal mastermind get caught? He applied for a job at Bethal South Africa Police Service.



Is this the dumbest criminal ? pic.twitter.com/croEOX1stQ — The African Times (@africantimesusa) September 16, 2022

根據《鏡報》報導，40歲男子恩柯柏（Thomas Ngcobo）在2015年於某間公司擔任送貨員期間，偷走了價值1000英鎊（約新台幣3.6萬）的硬體設備，他在雇主和客戶不知情的狀況下，把東西運送到其他的地址後逃逸，警方接獲通報不久，恩柯柏就因竊盜罪被列為通緝犯，然而7年來警方一直無法將他逮捕歸案。

未料逃亡這麼久的他竟自投羅網，今年8月15日恩柯柏突然來到姆普馬蘭加警局，向警方抱怨自己報名了警察招募活動，卻遲遲沒有收到回應，值班員警很快就查出他的身分並當場將他逮捕。新聞曝光後，網友都對恩柯柏「主動送上門」的行為感到好笑，並稱他是「南非最蠢通緝犯」。

過去也曾有類似的案例發生，義大利黑手黨成員比亞特（Marc Feren Claude Biart）遭到警方通緝後逃亡7年，在藏匿期間他愛上烹飪，除了鑽研廚藝外，還會拍攝做菜的過程，並上傳到YouTube，雖然他在影片中沒有露臉，卻忘記遮住手臂上的刺青，行蹤因此暴露，最終在2021年於多明尼加共和國的博卡奇卡村（Boca Chica）落網，隨後引渡回義大利。