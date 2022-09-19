現實生活中有不少因為錯位而產生視覺效果的獵奇畫面，網路上一張「帶疤無頭三腳狗」的照片近日在網路上瘋傳，嚇得74萬網友崩潰直呼「牠的頭呢？」直到飼主曝光背後真相後，眾人才鬆了一口氣，還打趣笑說「把我的眼淚還來」。

事實上這張照片早在2019年，就在美國知名論壇《Reddit》掀起討論，鏡頭前這隻頸部以上全消失的無頭狗，僅有兩隻後腳和一隻前腳，而且身上還有一道長長的駭人疤痕，乍看之下就像是頭頸部位被切除後又經由手術縫合的模樣。

獵奇的駭人照片曝光後隨即引爆網友熱議，並累積逾74萬觀看次數，眾人紛紛留言直呼「怎麼還活著？」、「頭究竟去哪裡了？」、「喪屍狗狗」、「看得我狂起雞皮疙瘩」。

對此，原PO也曝光背後真相，指出這是一隻肢障的狗，當時正轉過頭在舔背，因為轉頭幅度較大，加上截肢疤痕，看起來就像頸部以上被切除。誤會澄清後，不少網友鬆了一口氣，甚至發揮創意幫忙P圖，讓照片看起來不那麼嚇人。