萬物皆有靈！大陸一名養牛戶打算賣掉一頭老母牛，未料買家前來牽牛時，這頭母牛突然向主人下跪，不管怎麼喊、怎麼拉牠都不願起身，最終主人被母牛的行為打動，當場反悔不賣了，把全數的錢都退還給買家，並向對方表達自己的歉意。

根據《西部決策》報導，居住在安徽淮南的袁先生是養牛戶，近日他打算賣掉一頭老母牛，沒想到被賣之前，這頭母牛突然前腿跪地，不管袁先生怎麼喊、怎麼拉，牠都不願意起身。

袁先生稱，買家來拉牛的時候，這頭母牛突然就跪在他的面前，看起來像是在求他不要把牠賣掉，本來袁先生已經和買家談好價錢，但母牛的舉動讓他心生不捨，於是和買家說「這牛我已經養了6、7年，有感情了，這牛都給我下跪了，我也不想賣了。」最終把錢全數退還給對方，讓母牛繼續留在身邊，對於母牛罕見的行為，袁先生則表示自己小時候就開始放牛，卻從沒見過牛下跪。

影片曝光後，網友們都感到神奇不已，紛紛留言：「萬物皆有靈」、「動物陪伴久了就會產生感情的，別賣了吧，好好養著」、「可能是上輩子說要給你做牛做馬報答你的人，只認一個主人」、「老牛好有感情啊，主人也挺好的被打動了」；但也有人吐槽表示，「下跪是人類賦予的含義，牛怎麼可能會懂？」、「老牛真的知道跪地在人類世界的含義嗎？」