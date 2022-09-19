現代人買房很多都附有車位，有民眾半夜返家時，意外發現自家停車格竟然停了一頂轎子，由於才剛過完中元節，讓他錯愕直呼「現在該怎麼辦？」陰森畫面讓不少網友看了背脊全發涼。

臉書社團《爆料公社》瘋傳一張讓人看了毛骨悚然的照片，投稿網友指出，當半夜回到家時，發現自己的停車格竟然被一頂轎子佔據了，嚇得慌張直呼「該怎麼辦？在線等…」。照片中可見，這頂大紅轎子前方被黃色布簾所覆蓋，加上地下停車場陰暗無比，營造出詭譎的靈異氣氛。

照片曝光後網友們全嚇傻了，紛紛留言直呼「好恐怖，應該是你看錯，快走」、「一切都是幻覺，嚇不倒我的！」還有不少人想起已故演員林正英所出演的一系列經典殭屍電影，打趣笑說「當然是先去買梅干菜蒸豬肉啊」、「蔗姑在裡面等不到林正英只好等你囉」、「看看裡面有沒有鬼新娘」、「她的眼光、她的眼光、好似好似星星發光」。不過也有網友提出實質建議，「找管理員搬走啊」、「拖到旁邊去，沒什麼好說的」。

事實上，這張照片的出處源自於大陸某社區，當時一名車主駕車前往父母家晚餐，沒想到進入地下停車場後，車道轉彎處竟然出現了一頂古代轎子，看起來格外陰森嚇人，後來得知原來是社區內有人結婚，婚禮風格走古風形式，除了轎子之外也有馬，但馬被牽走了，只留下一頂轎子暫放在車位上。