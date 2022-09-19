泰國一名網友原本在家裡藏了上萬元泰銖的鈔票，未料近日竟發現錢全都不見了，嚇得他以為家裡遭小偷，最終才得知幕後兇手其實是老鼠，並在閣樓的角落找回全部的鈔票，讓他開玩笑地說要把老鼠肉加進菜單，以補償自己的精神損失。

根據泰媒報導，泰國一名網友近日在TikTok上分享影片，透露自己原先在家裡存了上萬元的鈔票當作私房錢，面額包括100泰銖和20泰銖，然而最近卻發現這些錢全都不翼而飛，讓他嚇得直呼「差點就要心臟病發作」，以為有小偷闖進家裡偷錢，經過一陣尋找後，終於在閣樓上發現那些消失的鈔票，才知道小偷的真實身分其實是老鼠，牠們把這些錢偷來當作「豪宅」的材料。

不久前也有類似的新聞報導，稱老鼠把錢偷到屋頂上，等到屋主發現時，大部分的鈔票都已經被啃咬到破爛，所幸這次PO主及時發現，只有2、3張鈔票受損，再晚一點的話，後果可能會和對方一樣悽慘，PO主事後還開玩笑地說，要把老鼠肉加入當天的菜單內，以彌補自己的精神損失。

影片曝光後很快吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過130萬，大家紛紛笑說，「老鼠偷錢是在幫你存錢啦！」、「他是怕你把錢都花光，才會先幫你存起來的」、「你應該留下這隻老鼠，牠看起來很會理財」、「我以前聽過類似的事情，但老鼠把錢都咬碎了，你很幸運」、「老鼠的存款都比我多」、「這難道是新開的『老鼠銀行』嗎？」