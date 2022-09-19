大陸一名女子在姊姊難產離世後，為了照顧一對年幼的外甥，竟選擇嫁給姊夫，另組新家庭，身份由孩子的小姨轉變成了「新媽媽」。面對外界質疑，她表示因為心疼孩子，為了讓外甥有個完整的童年，才會作出這決定。

綜合陸媒報導，該名女子表示，自己和姊姊自幼喪父，姊姊過世後，姊夫韓建濤（化名）帶著一對年幼的外甥來投靠母親，她因為不忍心2名外甥家庭破碎，便接手照顧孩子。2年後母親提議，讓她與姊夫共組家庭，雖然當下兩人尷尬得不敢對望，但深思熟慮後欣然答應，一起回男方安徽老家和親友們吃個飯就當成了親，但至今尚未正式辦婚禮。

韓男回憶妻子離世後，自己過度傷心，積鬱成疾，連說話都出了問題，是小姨子漂漂一肩扛起照顧孩子的責任，他視漂漂為大恩人，「女兒從一出生就跟著漂漂，一直管漂漂叫媽媽，2020年的時候，兒子改了口，也叫她媽媽」。如今兩人組建新家庭已有3年，卻未正式結婚，韓男坦言「我是想給漂漂留條後路」，萬一自己出意外，漂漂法律上也未婚，方便另組家庭。

消息一出隨即引發正反議論，有人認為「照顧孩子就需要嫁給姊夫？」、「過於偉大了，真的不理解」；但也有人力挺，「我覺得這樣很好啊，又能視如己出，有什麼不好？」、「人家自己願意就行，別人管不著」、「偉大又現實的決定，孩子是最大受益者」。