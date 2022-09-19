經常看古裝劇的人對於「太監傳聖旨」的情節都不陌生，他們可能會到嬪妃或者大臣的住處宣讀聖旨，內容包含皇帝賞賜、升官降職、打入冷宮等，但事實上在真正的歷史中，傳聖旨一直都不是太監的工作，在明代甚至還有專門的衙門「行人司」，旗下的官員「行人」就是專門幫皇帝跑腿、頒布詔令。

根據《國家人文歷史》報導，歷史上除了幾個宦官當代的朝代，其餘朝代的太監地位都不高。而現代人大多對明代的太監印象較為深刻，但根據《明史‧職官志》中記載「此曹止可供灑掃，給使令，非別有委任，毋令過多。」可知，明代太監主要負責皇帝的生活起居與其他大小瑣事，不得干政，更不用說接觸聖旨了。

在明代其實有專門傳旨的官職，負責管理傳旨事宜的部門叫做「行人司」，也就是皇帝的「御用跑腿」，由明太祖朱元璋設立，專門負責傳播官方詔令。雖然「行人司」在明代才出現，但「行人」這個官職早在《周禮》中就有記載，在周朝可分為「大行人」與「小行人」，2者皆為外交人員，差別只在於負責的對象不同。

儘管行人在周朝早已是官員，但真正把行人設成固定官員的人是朱元璋，起初行人官階只有九品，之後稍微提升了一點，行人司的司正為正七品，左、右副司為從七品，行人則為正八品。明代重要的事情都是由行人分赴各地頒行詔敕的，像是洪武31年朱元璋過世，就曾「遣行人頒遺詔於天下」；而行人司存在長達370年，一直到清代乾隆才廢除。