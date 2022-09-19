印度一名人妻結婚6年卻從未和丈夫發生過親密關係，對方總是找理由拒絕，然而詭異的是，丈夫動過減重手術後，竟突然恢復性能力，讓人妻逐漸起了疑心，去年2人分房睡後，她偷偷在對方房間裝設監視器，才終於得知和自己結婚8年的丈夫其實是變性人。

根據當地媒體報導，40歲人妻西塔爾（Sheetal）的前夫過世後，和14歲女兒相互陪伴扶持。2013年她透過網路交友認識男子維拉傑（Viraj Vardhan），2人的感情在相處過程逐漸升溫，並於隔年2月在家人的見證下結婚，夫妻倆還去喀什米爾度蜜月。

但奇怪的是，維拉傑一直找藉口不願意行房，在西塔爾不斷追問之下，他才坦言自己多年前曾在俄羅斯遭遇事故，這起意外讓他失去性行為的能力。2020年1月拉維傑聲稱自己要到加爾各答做減重手術，且在返家之後終於願意和西塔爾行房，不過他卻威脅妻子，若把細節洩漏出去就會讓她下地獄。

種種詭異的行為和態度，讓西塔爾逐漸起了疑心，夫妻倆在去年開始分房睡，於是她在丈夫的房間偷裝監視器，沒想到竟讓她看到意料之外的畫面，這才得知維拉傑其實是一名變性人，且2020年的減重手術只是謊言，實際上是去變性。

事後西塔爾指控維拉傑詐欺、出軌和強迫發生「不自然性行為」，更稱夫家人是共犯，因為大家都知情卻從未向她開口。然而面對妻子的指控，維拉傑強調自己早在婚前就坦承一切，目前全案仍有待警方釐清。