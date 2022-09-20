許多家長望子成龍、望女成鳳，多數會找算命師核對生辰八字後，替孩子取個好名字，不過大陸浙江一對夫妻興奮曬出2歲兒子的出生證明，透露為了避免撞名，想取個不一樣的名字，於是靈機一動取名為「李不尚書」，諧音「禮部尚書」，在網路上掀起熱議。

綜合陸媒報導，浙江台州一對夫妻分享兒子的出生證明，男嬰取名為「李不尚書」，出生時間為2020年3月，並寫道「爸爸媽媽為你避開了所有的網紅名字，這個名字希望你長大會喜歡」。李男表示，做了很久的功課，也詢問許多人的意見，因為擔心跟網紅撞名，「所以說，我們就想取一個不一樣的名字」。

李男透露，原本想替兒子取名為「李尚書」，後來妻子開玩笑表示再加上一個「不」字，諧音就會變成「禮部尚書」，他覺得很有特色，也不會撞名，於是決定採用。不過他也提到，當年取名時全家都反對，就連報戶口時，妻子也有點遲疑，擔心取名太隨意，但最後夫妻倆還是瞞著家人偷偷取名。

李男的妻子提到，平時在家裡不會喊兒子「李不尚書」，而是叫小名「鐵蛋」，會這麼叫也是有原因的，「因為孩子從小缺鐵，就取了這麼一個小名」。

消息一出隨即掀起網友熱議，有人認為「我覺得這個名字挺好的呀，至少印象深刻，取名字的意義不就在這兒嗎」；但也有不少人搖頭直呼「李解不了」、「你要不直接叫李想火」、「大名和小名總得有個好聽點的吧？」、「孩子大了會被同齡人取笑的」。對此，李男表示，「謝謝大家關心，目前還沒有打算換名字」。