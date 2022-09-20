狗狗會用尿液占地盤，電線桿與號誌桿更是牠們最喜歡的地方之一。日本一根交通號誌桿因不明原因斷掉，使用年份竟不到正常年限的一半，警方近一步調查後，發現號誌桿竟是被狗尿斷的，在網路上引發討論。

日本一根號誌桿被狗尿斷，近日又在網路上引發討論。(影片來源/YouTube/日テレNEWS)

綜合日媒報導，日本三重縣鈴鹿市櫻島町一根交通號誌桿突斷掉，但這根號誌桿並非老舊公共設施，而且一般使用年限長達50年，斷掉的號誌桿僅用了23年就斷掉，斷柱長約6.5公尺，重約88公斤，所幸號誌桿在半夜時倒下，才沒有造成路人受傷，但卻讓當地警方很困惑。

三重縣警察科學調查研究所進行4個月的調查，發現號誌桿的底部生鏽嚴重，且上面的「尿素」濃度高，是一旁電線桿的40倍，警方提到「我們已確定每天有10多隻狗，會在固定時間內出來散步，而且都會經過這根號誌桿，由於狗的尿液內含有鹽與尿素，長時間尿在號誌桿上，會造成鋼鐵腐蝕」。

此事發生於2021年2月，由於非常離奇，近日又在網路上瘋傳，當地警方曾呼籲，民眾如果可以的話，請讓寵物犬在家上好廁所，或出門散步時帶至它處解放，除了避免公共建設被破壞外，也便於觀察毛小孩的排泄物是否健康。