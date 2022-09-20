母愛的偉大！南美洲國家玻利維亞先前發生野火，生活在叢林裡的動物倉皇逃出，一對樹懶母子在逃命過程中走散，幼崽順利逃到安全區域，因找不到母親而哭號，樹懶媽媽在遠處聽到孩子的聲音後，不顧自己身上還有傷，用盡全力回到孩子身邊，畫面讓不少網友淚崩。

根據《The Dodo》報導，玻利維亞從上個月開始遭野火肆虐，擁有4座自然保護區的聖克魯斯省也受波及，叢林中一對樹懶母子遇大火趕緊逃竄，過程中又被野狗追趕，導致牠們一度走散，樹懶幼崽獨自坐在地上，所幸及時被人發現，趕緊通知動保人士及獸醫幫忙。

動保人士在距離樹懶幼崽300英尺（91公尺）的樹上發現牠的母親，將寶寶帶到樹的附近後，樹懶媽媽聽到孩子的哭號，不顧自己身上還有傷，立刻使出吃奶的力氣，用牠最快的速度衝到寶寶面前，隨後將幼崽抱在懷中親吻，重逢畫面感動所有人。

當地獸醫格雷明格（Marco Antonio Greminger Céspedes）將過程拍下並分享至臉書，累積57萬觀看次數，提到將寶寶留在原地呼喚母親，並非想要刁難牠們，而是希望樹懶母子能利用天性重逢，隨後獸醫將牠們帶回診所進行治療，狀況相當穩定，不久後就能野放回大自然。