大陸福建省廈門市一名謝姓富商想捐人民幣100萬（約新台幣450萬元）給家附近的大同小學，沒想到到校門口表達來意後，卻被校門口的警衛攔下，離譜的是，警衛不但不讓富商進入學校，也不協助幫忙通報，還嗆「捐1000萬元也不關他的事」。富商一氣之下轉頭走人，並將100萬元全數捐給隔壁一所中學。

綜合陸媒報導，廈門一位謝姓富商近日在網路上透露，原本想捐100萬給住家附近的大同小學做公益，沒想到跑到學校向警衛告知來意，表明想無條件捐贈100萬元，不料警衛不讓他進入，也不願通報，他眼見溝通無效，無奈之下就留了一張紙條，請警衛幫忙轉交給學校高層，結果苦等多日，還是沒接到大同小學的電話，氣得將100萬改捐給隔壁的廈門第六中學。

謝男將此事與蓋有「廈門市教育局章」的《公益捐贈認定書》曝光後，隨即掀起網友熱議，同時引來大同小學校長關注，並親自傳訊道歉，「因學校警衛人員工作失誤，將字條遺失，且未將訊息及時告知我，辜負了您這份愛心。雖錯過，但這份心意彌足珍貴！」

謝男也大氣回覆，「這次事情已過，人無完人，望您原諒警衛的處事不當過失，之後如我有意捐贈再聯繫您！」校長除了再次致歉外，也提到「已善意訓誡警衛，跟捐贈無關，跟待人處事態度和責任心有關」。網友們則笑說，「校長估計氣瘋了」、「大同校長氣死了，六中校長開心死了」。