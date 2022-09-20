巴西一名外送員在等待客人時，餐點竟不翼而飛，讓他嚇得四處尋找，所幸一旁的監視器將整個過程都錄了下來，一看才知道原來小偷竟是一直在旁邊徘徊的流浪犬，牠叼起意外滑落的餐點，就迅速往另一邊的草地走去，逗趣的過程讓網友全笑翻了。

流浪犬見餐點滑落到地上，便迅速上前叼走，帶到一旁草地享用。(影片來源/YouTube/SBT News)

根據《The Dodo》報導，巴西外送員羅西爾森（Roseilson Melo）騎車載著餐點來到客人指定的門口，從監視器畫面可以看到，他先打開位於後座的保溫箱，並走到門前按電鈴，等待客人出來取餐，然而就在他沒注意之際，餐點意外滑落變成「在地美食」，一旁徘徊的狗狗見狀立刻上前聞一下，接著就直接叼起餐點往草地走去。

羅西爾森回頭發現餐點不見，困惑地四處查看，還把整個保溫箱拆開來仔細檢查，但不管怎麼找都找不到消失的餐點，讓他一頭霧水，不知該如何向客人交代。所幸一旁的房屋的監視器把整個過程都拍攝下來，羅西爾森看完才驚覺小偷的真實身分，不過他並沒有因此生氣，之後反而還和這隻狗狗再次「相見歡」。

影片曝光後，網友們都被這有些荒謬且有趣的一幕給逗笑了，紛紛留言，「狗狗沒有偷東西，牠只是拿走了地上的食物」、「這隻狗反對浪費任何食物，『在地美食』也不例外」、「我的天啊！希望沒有人懲罰這隻狗」、「我快笑死了，這段監視器影片救了外送員，不然他跳到黃河也洗不清」、「這肯定是牠今天最豐盛的一餐」。