化石通常是骨骼或腳印，心臟屬於軟組織，基本上難以保存。澳洲地層近日出土距今3.8億年的魚類心臟等化石，保存非常完整，科學家興奮表示，此發現有助於了解有頜脊椎動物的進化，對人類演變過程也提供線索。

@KateTRINAJSTIC and 'our earliest jawed ancestors' Australian fish #fossils get to the heart of vertebrate evolution https://t.co/W0mHwOY1R9 — Curtin MLS (@CurtinEandA) September 19, 2022

綜合外媒報導，科學家日前在西澳金伯利地區菲茨羅伊鎮附近土層中，出土盾皮魚（Placoderms）化石，牠生活於3.8億年前的泥盆紀時期，推測該土層最初是一個巨大珊瑚礁，化石中有胃、腸和肝臟等內臟器官，最引人注意的是還有心臟，這是迄今發現最古老的心臟。

澳洲科廷大學兼西澳博物館古生物學家特里納伊斯（Kate Trinajstic）表示，「古生物的軟組織很少被保存下來，以立體形式保存更罕見，這發現非常了不起」，這具化石有助於更全面性了解脊椎動物歷史，而盾皮魚是有頜脊椎動物祖先，牠的心臟呈S形，由兩個腔室組成，上面較小而下面較大，與現今的鯊魚、硬骨魚相似，但結構不同於後來出現的脊椎動物，例如兩棲動物和爬行動物的心臟是三腔，哺乳動物和鳥類心臟則是四腔。

而盾皮魚的肝臟很大，有保持浮力的作用，胃部形狀像一個扁平的長方形袋子，具有獨特的紋理，但化石中並未發現肺部，表示肺應該是硬骨魚自行進化出來的。瑞典烏普薩拉大學古生物學家艾爾柏格（Per Ahlberg）提到，現今絕大多數脊椎動物都屬有頜類，例如鯊魚、鰩魚、硬骨魚及人類等陸地脊椎動物，此發現不僅涉及頜骨的進化，還包括軟體器官的結構變化。