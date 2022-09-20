絕對不是偷生的！印尼一名貓奴養了一隻擁有特殊花紋的米克斯貓，牠天生就戴著「黑色眼罩」，看起來像是要拯救世界的超級英雄，而且有趣的是，這隻英雄貓咪當了爸爸後，竟生出和牠一模一樣的兒子，可愛的模樣讓網友全都融化了。

綜合外媒報導，印尼50歲男子諾爾（Indraini Wahyudin Noor）是一名貓奴，他家裡養了不少貓，其中一隻米克斯波伊（Boy）外型非常特別，天生就戴著黑色眼罩，不少人都覺得牠很像西部動作片的主角「蒙面俠蘇洛（Zorro）」，諾爾也坦言，自己雖然養了很多貓，但最愛的就是波伊。

後來波伊當了爸爸，擁有2個孩子，其中一隻全身毛色幾乎白色的是女孩，取名叫公主（Princess），另一隻男孩則叫作班迪特（Bandit），但神奇的是，班迪特幾乎完美「複製貼上」了爸爸的特殊花紋，雙眼處也長有「黑色眼罩」。諾爾也透露，波伊非常疼愛孩子們，經常舔舐寶寶、幫牠們洗澡，看來是個好爸爸。

諾爾還開了一個TikTok帳號，專門上傳愛貓們的日常生活，不少網友看到波伊和班迪特這對「眼罩父子」，都忍不住大呼可愛，紛紛留言，「兒子居然長得跟爸爸一模一樣，這真的不是染色的嗎？」、「這隻絕對是親生的」、「太有趣了！牠就像是爸爸的小複製貓」、「好可愛！蘇洛有繼承人了」、「真的是有其父必有其子」、「天生就有英雄使命的貓父子」。