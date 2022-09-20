“Bebi água de uma fossa”, diz mãe que se perdeu com filha, após resgate dramático



Ludmila Jesus da Silva e a filha Kyara se perderam em uma mata da zona rural de Morada Nova de Minas (MG); entenda o caso



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巴西一名21歲年輕媽媽日前帶著3歲女兒，與男友相偕出遊，後來車子突然拋錨，男友下車尋求幫助後返回，發現母女2人消失在森林中，一度搜尋未果，焦急得連忙報警。警方獲報後出動大批人力搜索，但找了3天依舊一無所獲，一度以為2人已經遇害，甚至將男子列為犯罪嫌疑人，直到母女奇蹟獲救後才還了男子清白。

綜合外媒報導，21歲的盧德米拉（Ludmila Jesus da Silva）9日帶著女兒凱拉（Kyara），與23歲男友瓦爾特（Valter Moreira Westermann）開車前往位於新莫拉達－迪米納斯（Morada Nova de Minas）的媽媽家，沒想到車子卻在荒野中拋錨，男友隨即下車求救，但是返回後卻發現母女2人突然消失。

所幸盧德米拉母女在3天後被無人機發現，受困在美洲豹出沒的森林中，且2人狀態相當虛弱，身上滿是傷痕。面對外界質疑，是男友將2人惡意遺棄在森林中，她否認這項說法，澄清自己是為了搜尋手機訊號才會下車，但因為手機很快就沒電，才會在森林中迷路。

盧德米拉回憶在森林迷路時，看見地面上有許多美洲豹的腳印，讓她們極度恐懼，加上沒有食物，只能喝岩石上的水充饑，「我一度以為我永遠都走不出這片森林，再也看不到其他人，就這樣死去…好在女兒相當懂事，若不是為了保護女兒，我絕對撐不下。」

瓦爾特也提到，發現女友消失後，當下陷入絕望，好不容易找到民宅得以報案，卻一直被警方視為嫌犯，讓他十分委屈，直到女友和孩子幸運脫困，才讓他鬆了一口氣，直呼「最重要的就是她們平安無事」。至於盧德米拉和女兒則因為低血糖、脫水和輕微擦傷，經過一天的住院觀察後已返家休養。