國外一位民眾飼養了2隻金剛鸚鵡，心血來潮想要遛鳥，沒想到金剛鸚鵡突然振翅暴衝，速度快得讓他措手不及，只好硬著頭皮邁開步伐，以跑百米之姿跟著金剛鸚鵡在大街上穿梭，搞笑畫面被網友調侃「帶鳥散步，實際上是被鳥遛著跑」。

日本網友12日在推特帳號「@douiubot」分享一段影片，畫面中可見，國外一名男子心血來潮想要遛鳥，於是帶著2隻金剛鸚鵡外出散步，沒想到鸚鵡突然暴衝，飼主為了不妨礙牠們拍打翅膀，雙手各牽著1隻鸚鵡，還刻意舉高手臂，邁開步伐在馬路上狂奔。

由於飼主看似有點年紀，為了心愛的金剛鸚鵡，不惜拚老命以跑百米之姿在後頭一路狂奔，影片雖然僅有短短的5秒鐘，但也能充分感受到遛鳥的工作十分吃力，一點也不輕鬆。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「史上最高難度的散步」、「重新解釋了散步的定義」、「我以為遛狗已經很累了」、「帶鳥散步，實際上是被鳥遛著跑」、「絕對會瘦」。