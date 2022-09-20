古代有不少無所不能的名人，像是唐朝軍事家李靖、宋朝詩人辛棄疾，而明朝更有以「全才學霸」聞名的神人，唐順之集文學家、武術家、數學家、兵法家、儒學家、天文學家、音樂家、八股文大師、心學大師、抗倭英雄於一身，且官至右僉都御史、鳳陽巡撫。

根據《百度》報導，唐順之號荊州，出生於南直隸武進（現江蘇常州），由於家境優渥，從小就接受良好的教育，唐順之的頭腦也十分聰明，16歲中秀才，22歲成為舉人，23歲進京考會試中會元，在科舉考試一路暢通。

當時內閣大學士楊一清非常看好唐順之，想在殿試中以狀元之位換取他的忠心，但唐順之不接受，導致他的成績跌落到二甲第一，也就是全國第四名，但由於他的文章寫得太好，獲得嘉靖帝的朱批「條論精詳殆盡」，讓他成為明代第一位非前三名考生，卻能得到天子御筆親題的案例。

除了讀書考試的驚人表現以外，唐順之在武術方面也天賦異稟，他36歲時向武術大師楊松學習楊家槍法，竟出師成為一代槍術大師，連明朝將領戚繼光、名將俞大遒都來找他討教槍法；除此之外，唐順之也是戚繼光在兵法方面的「顧問」，對抗倭寇所使用的「鴛鴦陣」就是受到唐順之《武編》的啟發而來。

而唐順之「全才學霸」的名號不只是因為文武雙全，他還精通數學，著有《勾股弧矢論略》、《勾股六論》；天文學方面，他通曉元朝的「回回術法（天文學的一種方法）」，2019年國際天文聯合會以及哈佛大學國際小行星中心，還將編號為273969的小行星命名為「唐荊州小行星」。

文學方面更不用說，明朝文學家李贄對唐順之的評價為「文章可以窺班馬，師可以追李杜」，其中「班馬」指的是《漢書》作者班固和《史記》作者司馬遷，「李杜」則是唐朝詩人李白和杜甫，就連他寫的八股文都成為後代考生的經典範文。

《明史》裡也記有唐順之的全能，「順之於學無所不窺。自天文、樂律、地理、兵法、弧矢、勾股、壬奇、禽乙，莫不究極原委。」這樣飽讀詩書的大才子，還能學一身出色的武藝，已經非常難得了，唐順之在人生最後階段，竟還親自帶兵上戰場對抗倭寇，並在戰役中擊沉13艘戰船、殲滅120名倭寇，所有事情他都能做到最好、最出色。