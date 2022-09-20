搭電梯上下樓對現代人來說是再平凡也不過的日常，不過日前卻驚傳電梯失控奪命的消息，印度一名年輕女老師才剛踏入電梯就被夾住，突然移動的電梯導致她身受重傷，目擊的其他師生嚇得趕緊向外求援，但經過搶救後，這名女老師仍回天乏術。

根據《NDTV》報導指出，這起悲劇發生在本月16日下午，印度孟買郊區某間英語高中，年僅26歲的女老師潔內爾（Jenel Fernandes）剛從6樓的教室結束課程，要搭電梯回到位於2樓的教師辦公室，沒想到就此天人永隔。

當時潔內爾才一腳踏入電梯，而下一秒電梯門突然關閉夾住她的身體，動彈不得的潔內爾還有半身在門外，可怕的是，電梯竟開始上升，而潔內爾也隨之發出淒厲的哀嚎聲，其他師生趕來查看時，發現她身受重傷，整個人卡在電梯和牆壁之間。

消防人員到場後將潔內爾救出，但緊急送醫後仍宣告不治，馬拉德警官拉文德拉（Ravindra Adane）表示，目前已約談相關人員，而負責維修電梯的公司則說，過去從未有類似情況發生，他們都會定期派人來學校維修、檢查電梯，排除每一個故障的可能，而整起事故的原因和究責對象，仍有待警方調查。