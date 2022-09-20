大自然的鬼斧神工！大陸江蘇一座廢棄的採石場形成詭異地貌，在廣大的丘陵地上，唯獨一塊巨型岩石出現宛如「指紋」的線條，看似是雅丹地貌，但有專家認為，該岩石並非風蝕造成，目前成因成謎，仍待研究。

根據《梨視頻》報導，江蘇南京江寧區一座廢棄採石場內，出現一塊詭異巨型岩石，上面佈滿侵蝕過的線條，從高處往下看，宛如大地的指紋，南京師範大學地理科學學院教授姚亦鋒提到，這些是岩石不是沙土，雖然看起來像雅丹地貌，但他認為並非如此。

姚亦鋒教授表示，雅丹地貌屬於風蝕形成，但該採石場肯定不是風沙堆積和吹蝕形成，初步認為是水流造成，例如雨水沖刷，但也有人認為是受到汙染，而且這片採石場上，就唯獨這一塊岩石區出現特殊地貌，是一個很重要的考察課題，但具體成因還待研究。

據了解，雅丹地貌又稱作風蝕脊，泛指乾燥地區的風蝕地貌，古湖泊底部形成的沉積岩層，經風化作用、間歇性流水沖刷和風蝕作用，形成與風向平行、相間排列的風蝕土墩，還有風蝕凹地（又稱溝槽）地貌，大多分布於新疆羅布泊地區，有些地貌外觀像是古城堡，例如被稱作「魔鬼城」的烏爾禾風城。