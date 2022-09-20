泰國一名女網友慘遭竹葉青蛇咬傷手指，整隻手臂差點因此截肢，醫生花了3天時間切除壞死組織，總共縫了80針，之後又經過1年5個月的治療，女子才終於保住自己的手臂，可怕的經歷與術後照片讓網友驚嚇不已。

根據泰媒報導，泰國一名女網友近日在TikTok分享恐怖遭遇，她透露自己因為被竹葉青蛇咬到手指神經，差一點就要失去整隻手臂，醫生花了3天的時間幫她切除壞死組織，第一天先縫了20針，第二天又縫了40針，第三天再縫20針，最後經過一年5個月的治療，才終於真正保住自己的手臂。

從她分享的影片中可以看到，PO主的右手臂前半段有一長條怵目驚心的疤痕，手背和手指縫也共有3條縫線，儘管手術到現在已經過去將近1年半，傷口也早已癒合，但相同的位置仍殘留淡淡的傷疤。

網友們看到影片後都嚇壞了，紛紛留言，「這是你劫後餘生的紀念紋身」、「祝你早日康復」、「我在幼稚園的時候也被咬過，那時縫了14針」、「這種蛇有多毒？我以為只有響尾蛇才會這麼可怕」、「你很幸運，至少沒有真的截肢」、「天啊！也縫太多針了吧！」

竹葉青蛇在台灣被稱作青竹絲，主要分布在亞洲的印度、東南亞、大陸以及太平洋上的島嶼，屬於破壞血小板凝固功能的出血性毒蛇，其中赤尾青竹絲是台灣6大毒蛇之一，咬傷人數高居6蛇之冠，但由於毒性不高、出毒量少，致死率是最低的。