許多人若在家中看到老鼠，肯定會被嚇到驚慌逃竄。近日網路上流傳一段影片，只見兩名年輕女子在廚房發現老鼠，雖然被嚇到花容失色，但擔心老鼠會在家裡亂咬東西，馬上拿出工具試圖抓住老鼠，費了一番工夫用籃子罩住牠，正當所有人都鬆了一口氣時，結局竟大反轉。

國外網友@u/spain095在論壇Reddit分享一段影片，兩名年輕女子在廚房發現老鼠，趕緊拿出一根竿子和綠色置物籃捕捉，她們順利將老鼠從家具縫隙裡趕了出來，其中一名女子立即拿置物籃罩住牠，順利抓到老鼠，當下她們開心到跳了起來。

兩名女子嗨完後，決定去查看籃子內老鼠的狀況，豈料牠竟使出縮骨功，從置物籃的縫隙鑽了出來，立刻逃得不見蹤影，兩名女子更是被嚇到立即逃開，反轉結局讓不少人直呼有趣，提到「永遠不要高興的太早」、「真的是功虧一簣」、「老鼠是逃跑高手，要罩住牠得慎選工具」。

老鼠不僅是脫逃高手，而且還很會游泳，台灣一名女網友曾在《Dcard》分享類似狀況，表示她家住在4樓，豈料凌晨時發現有老鼠闖入她家廁所，雙方立即展開大戰，女網友先用水沖老鼠，阻止牠跑出浴室，之後老鼠竟直接跳進馬桶裡，讓女網友看了很詫異，詢問朋友才知道，老鼠根本不怕水，牠們還會從馬桶管道爬進屋子，讓原PO不禁直呼「根本鼠界跳水冠軍」。