清朝康熙皇帝8歲登基、14歲親政，在位61年為清朝奠定了昌盛的根基，因而有「千古一帝」的稱號，不過卻有野史指出，康熙十分好色，連自己的親姑姑也不放過，還不顧眾臣反對，將其強納為妃。

根據《網易》報導，《滿清外史》曾記載，皇太極有一個小女兒，是順治皇帝同父異母的妹妹，順治死後，公主的年紀還小，因此尚未出嫁，等到康熙即位之後，姑姑也依舊留在宮中生活。後來大臣們眼看公主已經到了嫁人的年紀，便上奏請求康熙幫公主找個好人家出嫁，不料卻遭到康熙斷然拒絕。

康熙表示「曷言乎嫁，朕已納為妃媵矣」，直言自己有意將姑姑納為妃子，話一出口隨即遭到群臣反對，直言「宮廷內皇帝的教化是根基，倫理道德絕不能混亂，再說公主比皇上長一輩，皇上不應該娶姑姑做妃子，否則有違綱常！」

但康熙聽了不以為然，還大扯歪理，「不然。夫同姓不婚，謂母與姊妹及己所生之子女也。若諸姑者，既非我母，又非我女，抑更非我同生之姊妹，雖納之，庸何傷？」表示母親和同胞姊妹，以及自己的親生女兒是不能結婚的，但姑姑既不是自己的母親，也不是自己的姊妹，更不是親生女兒，娶了也沒關係。大臣們聽了之後非常震驚，雖然極力勸說阻止，但康熙聽不進去，仍堅持納姑姑為妃。