大象不但智商高、記憶力好，還擁有和人類一樣的感情。泰國一名大象飼養員因為車禍過世，舉辦喪禮的過程中，竟有一隻他飼養的大象闖入現場，四腳跪地朝著棺材膜拜，雙眼還流下淚水，重情重義的行為讓現場所有人都感動不已。

綜合外媒報導，泰國素叻府（Changwat Suratthani）一名84歲的大象飼養員查隆（Chalong Chuenprasang）遭遇車禍身亡，親屬領回遺體後，便在室外搭建靈堂舉辦喪禮，過程中一隻查隆曾照顧過的大象衝進靈堂，走到棺材前默默凝視了幾秒，接著突然屈膝跪地、朝著棺材膜拜，雙眼還流下淚水，如此感人的一幕，讓在場所有人都忍不住紅了眼眶。

查隆的兒子帕拉莫特（Pramote Chuenprasaeng）表示，這隻闖入靈堂的大象叫作凡農（Phanom），是10多年前父親從馬戲團救出的受虐大象，他總共養了10多隻大象，和每一隻都感情深厚，但他最照顧曾受虐的凡農。

帕拉莫特透露，事發當天他親口向所有大象告知父親的死訊，凡農突然非常激動地掙脫牽繩，不管怎麼攔都攔不住，一路從象舍狂奔到靈堂，看到棺材牠先愣在原地，隨即流淚下跪，帕拉莫特擔心太過激動的凡農會傷到現場的人，於是走到旁邊輕拍牠的背安撫，凡農似乎明白他的意思，又默默站起身走回象舍。

帕拉莫特說，凡農平時主要幫忙家裡搬運木材，和家人們的感情都很好，已經是他們家的一份子，如今父親過世了，他選擇接手父親的工作，會好好照顧這群大象直到終老。事實上，這起事件發生於2017年，最近在網路上又引發熱議，不少人看到凡農的舉動都感動不已，認為大象真的很有靈性。