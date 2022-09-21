泰國知名女DJ日前帶愛貓出門散步，並在IG分享她與毛小孩的深情對望照，只見她穿著黑色鏤空裝，用兩條布遮住重點部位，好身材一覽無遺，照片曝光後累積1.7萬人按讚，不少人更羨慕的說「我好想當貓啊」。

正妹DJ芭比莫絲（Barbie Mozz）近日分享遛貓照片，她將毛小孩抱起來，眼神中充滿對寵物的愛，不過她的打扮卻意外成亮點，只見芭比莫絲身穿黑色長褲、拖鞋，上半身僅用兩條黑色布遮擋重要部位，當她彎腰摸愛貓時，胸型、曲線更是被看光。

芭比莫絲本名叫「Thanaporn Onseng 」，她經常在IG分享生活與工作照，擁有62.4萬粉絲，平時打扮很性感，先前她還PO出自己施打疫苗的照片，只見她不僅露出肩膀，就連北半球也一覽無遺，當時也引發討論，而現年28歲的她並非省油的燈，在去年獲得「亞洲百大女DJ」的封號，甚至還是世界上最性感DJ之一。

芭比莫絲面容姣好，又擁有魔鬼身材，以綜藝節目「Take Me Out Thailand」出道，2016年時還因一組沐浴照走紅，當時被稱為「沐浴女神」，她不僅是DJ、網紅，還曾當過車展模特兒，平時打扮相當清涼，因此經常躍上新聞版面，就連普通的遛貓照也能獲關注。