不少人愛吃生食，像是生魚片、醃螃蟹等，雖然非常美味，但一定要特別注意食材衛生。大陸一名愛吃生魚片的女子近日發現，常常會有像是「白色粄條」的蟲從肛門鑽出，且掉落到地上仍不斷扭動，她就醫檢查確認為寄生蟲，醫生立刻替她除蟲，最終排出一條長達4.95公尺的「牛帶絛蟲」

綜合陸媒報導，湖南長沙一名女子發現經常會有像是「白色粄條」的蟲從肛門鑽出，且就算掉到地上，這些蟲都還是會持續蠕動，於是前往就醫。湖南中醫藥大學醫學院預防醫學系教授楊勝輝表示，女子體內的是寄生蟲「牛帶絛蟲」，經過除蟲治療後，女子排出了一條4.95公尺長的牛帶絛蟲，據悉這種寄生蟲最長可以長到8公尺。

楊勝輝透露，會被寄生蟲感染，主要是因為平時有吃生食或半生食的習慣，而該名女子正好喜歡食用生食，包含生魚片、生醃海鮮以及不熟的牛排等；楊勝輝提醒，白酒殺菌、冷凍殺蟲都無法殺死寄生蟲，只有把食物徹底煮熟，才能確保安全。

先前泰國也有類似案例，一名愛吃生牛肉的男子去年接受免費健康檢查時，被發現糞便中有許多絛蟲卵，現場醫療人員立刻開驅蟲藥給他吃，豈料隔天男子竟排出長達18公尺的牛帶絛蟲，打破了近50年來最長寄生蟲的紀錄，讓大家都震驚不已。