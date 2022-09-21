神奇的大自然力量！大陸浙江近日有民眾發現錢塘江退潮後，潮間帶上竟出現像「樹根」又似「巨龍」的地貌，在網路上引發討論，不僅如此，先前在錢塘江入海口還出現一大幅「水墨畫」，專家解釋，這是因潮汐影響而形成的沉積地貌，簡單來說也就是淤泥灘。

陸媒《人民網》近日在微博分享奇景，位於浙江嘉興的錢塘江近日退潮，豈料潮間帶上出現如「樹根」的地貌，還有不少分支，從高處往下俯瞰，也像一條條巨龍，不少網友提到，「難道這就是所謂的龍脈」、「大自然是最偉大的藝術家」。

無獨有偶，資深攝影師肖奕叁先前於嘉紹大橋靠近海寧的錢塘江入海口，在退潮後同樣也拍到類似地貌，但它並非直立的，而是呈現平面，顏色是黑、棕交錯，看起來像是一幅「水墨畫」，攝影師也不禁驚嘆「猶如木星紋理」。

浙江自然資源廳專家介紹，影片中宛如樹根的地貌被稱作「潮汐樹」，但這些並不是一種植物，而是潮間帶地貌中的奇特現象，也就是所謂的淤泥灘，是一種自然現象，而潮汐樹的形成是受海水潮汐影響，在漲潮與退潮的過程中，日復一日沖刷形成的沉積地貌，而且海水沖上岸時會帶來海藻，有時就剛好落在潮汐樹上，看起來像是樹葉，非常有趣。