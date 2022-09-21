巴基斯坦近日發生一起意外悲劇，一名父親因為兒子不寫作業生氣，情緒激動之下竟將汽油淋到兒子身上，並點燃一根火柴，想嚇唬他盡快完成作業，未料點火後火勢一發不可收拾，導致兒子全身燒傷，儘管父母2人急忙滅火，但送醫2天後兒子仍傷重不治身亡。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在巴基斯坦的奧吉蘭鎮（Orangi town），12歲男童沙希爾（Shaheer Khan）因為沒寫作業而惹怒父親納齊爾（Nazir），父親一氣之下竟直接把汽油淋到男童身上，還用火柴點火，納齊爾原本只是想嚇唬兒子趕快寫作業，未料沙希爾全身被大火燒傷，母親莎齊亞（Shazia）聽到兒子的慘叫聲，立刻衝進房間，用毯子和衣服試圖滅火，但送醫2天後仍傷重不治身亡。

莎齊亞對於這起悲劇崩潰不已，她花了2天來接受兒子去世的消息，並痛心地對丈夫提起訴訟，警方也在隔天立刻逮捕納齊爾，他承認自己的一切罪行，目前正在拘留中，直到24日法院舉行聽證會。

當地員警薩利姆（Salim Khan）透露，納齊爾被當時一心要出去放風箏的兒子激怒了，而且他詢問兒子課業上的問題時，對方的答案都讓他很不滿意，因此激動地把汽油淋在兒子身上，並點燃一根火柴試圖嚇唬對方，沒想到火勢瞬間被引燃並一發不可收拾，對此納齊爾後悔表示，他完全沒有要殺死兒子的意思。