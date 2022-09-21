南非一名68歲馴獸師近日在動物園裡，進行馴服2條鱷魚的表演，當時他坐在長約4.8公尺的巨鱷身上，正要起身時鱷魚竟扭頭，直接咬住馴獸師的大腿，馴獸師嚇得趕緊逃開，現場遊客也看呆，驚險過程曝光，在網路上引發討論。

根據《鏡報》報導，南非誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的鱷魚溪農場（Crocodile Creek）近日發生鱷魚咬人事件，馴獸師尚恩（Sean Le Clus）與母鱷魚「朱萊」（July)）及尼羅鱷「漢尼拔」（Hannibal）一起表演，當時他坐在重約660公斤的漢尼拔身上，還喊著「這是南非唯一一條能接受我坐牠背上的鱷魚」。

豈料「朱萊」突然轉頭朝向尚恩，甚至作勢要咬人，尚恩為了安全而起身，想製造出安全距離，下秒漢尼拔就扭頭咬住他的大腿，尚恩被咬到隨即跌到在地，痛到忍不住叫出聲，遊客全都被嚇壞，現場一片混亂。動物園表示，尚恩的左大腿有2處刺傷和瘀傷，但他自行治療後，20分鐘就回來工作。

園方表示，當時尚恩坐在漢尼拔身上，注意力剛好被一旁的母鱷魚吸引，漢尼拔只是想提醒他「我在這裡」，才會動嘴咬了尚恩，不過所幸力道並沒有很大，尚恩傷勢才不至於太嚴重，但每樣工作都有風險，雖然漢尼拔已高齡78歲，但牠的下顎依舊很有力，若是使勁咬下去，結果將會不堪設想。