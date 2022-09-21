隨著懶人經濟的興起，許多人紛紛購入智慧家電，其中最熱門的品項之一就是掃地機器人。大陸一名男子日前返家時，驚覺自己的掃地機器人竟在社區中庭「打掃」，但他家位於27樓，掃地機器人究竟如何下樓到中庭，讓他困惑不已，直到調閱家中監視器畫面，才發現犯人竟是愛貓。

綜合陸媒報導，大陸重慶一名男子回家時，在社區中庭看到一台掃地機器人正在努力「工作」，當時他還很納悶，但並未多加理會，等他回到位於27樓的住處時，卻驚覺家門沒有關上，他嚇得進屋一看發現掃地機器人不見了，才知道在中庭打掃的那台就是他家的，急忙回到一樓取回。

為了查清楚掃地機器人是怎麼去中庭的，男子調閱家中監視器，發現掃地機器人一開始認真地在家裡工作，然而打掃到大門旁邊時，男子養的白貓「童童」突然跳上鞋櫃、幫它開門，掃地機器人就這樣沿著走廊一路打掃到社區中庭，而男子也相當好奇「是哪個好心人帶它去一樓的？」

男子還透露，等他回到一樓拿回掃地機器人時，它早已經用到沒電了，讓他心裡又氣又無奈。事後男子將這段監視器畫面分享到網路上，大家看完都忍不住大笑，紛紛留言，「不知道的人還以為這是一個智能社區」、「掃地機器人：作夢也沒想到這輩子會去打掃社區」、「再見了媽媽今晚我就要遠航」、「光掃這一屋子已經不能滿足它了，它要去掃天下」、「貓早就看掃地機器人不順眼了吧」。