寶寶還沒上車啊！國外有民眾在馬路上發現一隻北美負鼠，牠將孩子們都揹在自己的身上，帶著牠們一起走，宛如一輛校車，豈料其中一隻小負鼠似乎被遺忘，孤身一人在媽媽尾巴後面猛追，爆笑畫面讓不少人笑說「媽媽忘記點名了」。

國外網友@dreaming_editsz先前在抖音（Tiktok）上傳一段影片，一隻負鼠媽媽急忙過馬路，牠身上揹著8隻小負鼠，豈料第9隻卻被遺忘，負鼠媽背上沒有多餘空間，牠也難以爬上去，只能在後面猛追，深怕自己走散。影片曝光後，累積1千萬觀看次數，不少人笑說「負鼠校車」、「等等！我還沒上車啊」、「牠看起來好像我在追公車的樣子」、「小孩好像太多隻，還有一隻緊抓著媽媽的尾巴」。

根據《Live Science》介紹，北美負鼠（Didelphis virginiana）是棲息於北美洲格蘭德河以北唯一的有袋類動物，牠們擁有圓錐形鼻子，鼻頭為粉紅色，皮毛呈現白色、灰色和黑色的皮毛，身體長約2.5英尺（約76公分），屬於夜行性動物，而且雜食性不挑食，吃堅果、草、水果、昆蟲、野鳥、蛇等，在城市裡還會吃路邊的垃圾。

北美負鼠一年繁殖兩次，一旦交配成功，雄性負鼠就會離開，孕期一般為12至13天，一次可生多達20隻活幼崽，不過能順利活下來的數量僅一半，母負鼠會將寶寶放在育兒袋裡撫育，直到孩子稍大後，母負鼠就會將牠們揹在背上，待約100天就要開始學習獨立。